Wenger: ‘Ik ben blij dat men beseft dat het niet vanzelfsprekend is’

Het wordt voor Arsenal nog een lastige klus om op de vierde plaats in de Premier League te eindigen. The Gunners moeten een achterstand van zeven punten op Manchester City zien goed te maken, dat overigens wel een wedstrijd meer speelde. Arsène Wenger beseft dat het moeilijk wordt om dat gat te dichten.

Met de week lijkt de kritiek op de Franse oefenmeester toe te nemen. “Ik heb het twintig jaar voor elkaar gekregen en iedere keer leek het vanzelfsprekend om bovenin te eindigen. Dus ik ben blij dat men zich realiseert dat het niet zo makkelijk is als dat het lijkt. Guardiola zegt niet voor niets dat bij de beste vier eindigen in de Premier League gelijk staat aan het winnen van een prijs, omdat de competitie zo zwaar is”, zegt Wenger op een persconferentie.

“Natuurlijk wacht een moeilijke taak om het voor elkaar te krijgen. We zullen iedere wedstrijd het uiterste geven en dan zien we wel waar we aan het einde van de rit staan, ik denk dat het mogelijk is om bij de beste vierde te eindigen”, vervolgt de oefenmeester. “Maar we hebben een sterke reeks nodig, maar als de supporters achter ons staan, hebben we een kans. Kijk, ik ben geen politicus. Het gaat niet om een meerderheid of minderheid. Je wil gewoon dat de fans achter het team staan.”

Tegelijkertijd wil Wenger de supporter geruststellen. Volgens hem is er geen transfer van Alexis Sánchez naar Chelsea in de maak. “Hij heeft nog anderhalf jaar contract. Ik begrijp de bezorgdheid en de discussie niet, hij is een professional. Ons werk is om te presteren zolang we hier zijn.”