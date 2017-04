Janssen denkt niet aan vertrek: ‘Ben niet het type dat gaat twijfelen’

Ondanks dat Vincent Janssen het lastig heeft bij Tottenham Hotspur, denkt hij niet aan een vertrek uit Engeland. Door de absentie van Harry Kane mocht de spits afgelopen weekeinde weer eens in de basiself beginnen in de wedstrijd tegen Burnley. In gesprek met Yahoo Sport zegt Janssen er alles aan te doen om te slagen in Londen.

“Het maakt niet uit hoe oud je bent. Je moet presteren, of je nu achttien of 36 jaar oud bent. Je moet je wedstrijden spelen en op het veld laten zien wat je kan voor Tottenham”, vertelt Janssen. "Ik was blij dat ik mocht starten, want ik was vorige week ziek en miste daardoor de interlandweek. We staan in de halve finale van de beker en staan tweede in de competitie, dus ik denk dat er nog een aantal mooie kansen in het verschiet liggen.”

“Ja, ik denk wel dat ik volgend seizoen nog speler van Tottenham ben. We zullen zien. Ik ben niet het type dat aan zichzelf gaat twijfelen. Het was het in het begin moeilijk, omdat het een nieuwe competitie was en een nieuw team, een topploeg. Ik had wat tijd nodig en ik heb die tijd ook gekregen. Ik leer nog elke dag en elke minuut die ik krijg probeer ik mijn best te doen voor het team en de club. Dat is waar ik elke dag mee bezig ben”, zegt Janssen, die dit seizoen 32 wedstrijden voor Tottenham Hotspur speelde, hoofdzakelijk als invaller.

Bovendien maakte hij pas één velddoelpunt voor the Spurs, in de wedstrijd tegen Millwall. “Voor mij is een doelpunt een doelpunt”, stelt de van AZ overgekomen spits. “Als ik een penalty benut telt dat ook als een doelpunt, maar natuurlijk was ik blij dat ik mijn eerste goal uit open spel maakte, omdat mensen daar veel over praten. Het was leuk en het gaf me de kracht om te blijven gaan.”