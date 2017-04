Geen paniek bij Feyenoord: ‘Laat ze maar lekker praten daar’

Door de 2-1 overwinning in de Klassieker is bij Ajax het geloof in de titel weer helemaal terug. Men is er in Amsterdam van overtuigd dat Feyenoord in de komende weken zal bezwijken onder de druk. Karim El Ahmadi maakt zich niet zo’n zorgen en benadrukt dat de Rotterdammers alles nog in eigen hand hebben.

“Laat ze lekker praten daar. We weten wat ons te doen staat, we staan nog steeds bovenaan. We hebben alles in eigen hand. Tegen Go Ahead Eagles winnen en de wereld ziet er weer anders uit”, zegt de middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad. El Ahmadi was niet te spreken over zijn eigen prestaties in de ArenA. “Daar heb ik niet gebracht wat ik kan brengen. Of het gemis van Vilhena voelbaar was? Ik heb al vaak gezegd dat Vilhena een belangrijke speler is voor Feyenoord.”

Doelman Brad Jones sluit zich aan bij de uitspraken van El Ahmadi. “Ze kunnen niet verwachten dat wij nu in de problemen komen. Ze kunnen het slechts hopen. Ik kan je vertellen dat er bij ons in de kleedkamer geen probleem is. We hebben dit seizoen telkens bewezen dat we er staan na een teleurstellend resultaat”, stelt Jones, die zich geen zorgen maakt over de blessuregevallen. “We hebben een brede selectie, we hebben een sterke groep.”