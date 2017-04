Alli gelinkt aan Real: ‘Waarom zou hij die stap niet kunnen maken?’

Dele Alli ontwikkelt zich stormachtig bij Tottenham Hotspur en wordt in verband

gebracht met een transfer naar een absolute Europese topclub. Onder meer Real Madrid wordt genoemd als mogelijke bestemming en Paul Clement denkt dat de middenvelder een dergelijke stap wel aan kan.

De huidige manager van Swansea City werkte in het verleden als assistent van Carlo Ancelotti bij Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. “Waarom zou hij de stap omhoog niet kunnen maken? Hij is nog zo jong. Alle goede spelers worden gelinkt aan Real Madrid. Eden Hazard wordt op dit moment ook in verband gebracht met een vertrek naar Spanje”, wordt Clement geciteerd door de Daily Star.

“Maar als teams als Tottenham het goed willen doen en prijzen willen winnen, moeten ze hun beste spelers binnenboord houden”, vervolgt de Engelsman, die het woensdag met Swansea City opneemt tegen Tottenham Hotspur. “Als een speler consistenter presteert, trekt hij automatisch meer interesse van grote clubs.”