Geloof bij gevallen Jupiler League-club na Nederlandse wens van Red Bull

HFC Haarlem keert mogelijk terug in het betaalde voetbal nu Red Bull heeft aangegeven te willen investeren in een Nederlandse club. Daarbij denkt de hoofdsponsor van RB Leipzig, Red Bull Salzburg en New York Red Bulls aan een iets kleinere club. De politieke partij Trots Haarlem heeft al contact opgenomen met Red Bull.

HFC Haarlem verdween in 2010 uit het betaalde voetbal door een faillissement. Trots Haarlem stelde in 2014 als verkiezingsbelofte om de club terug te laten keren in het betaalde voetbal. "Het kan niet anders dan met onze stad, die de oudste voetbal club van Nederland tot voor kort binnen haar stadsgrenzen had", zegt Sander van den Raadt van Trots Haarlem op de Facebook-pagina. "Red Bull Haarlem, klinkt net als L.A. Kings, of Chicago Bulls. De roodbroeken voortaan als de Red Bull broeken? Haarlem als hoofdstad van Noord Holland verdient weer een club waar we extra trots op kunnen zijn.”

Maandag liet Red Bull Nederland-directeur Jan Smilde bij BNR weten dat het bedrijf graag een Nederlandse voetbalbclub wil overnemen. “Dat is mijn wens”, klonk het. “Onze filosofie is wel om meteen alles over te nemen. Dus de club, het stadion én de naam. Bij dat laatste lopen we natuurlijk wel eens tegen wat uitdagingen aan. Ook van de fans, die zo'n club al honderd jaar steunen. We zoeken een club die onze hulp kan gebruiken, een wat kleinere club die we weer 'vleugels kunnen geven’.”