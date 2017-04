‘Liverpool vreest dat seizoen Mané voorbij is door knieblessure’

Na een tackle van Leighton Baines raakte Sadio Mané in de wedstrijd tussen Liverpool en Everton geblesseerd aan zijn knie. Hoe ernstig die blessure is, is voorlopig nog niet duidelijk. De zwelling is voorlopig nog dusdanig hevig dat er geen scan gemaakt kan worden van het gewricht.

De medische staf van Liverpool is er vrij zeker van dat de Senegalese aanvaller in ieder geval niet zijn voorste kruisband afgescheurd heeft. In het meest gunstige geval kan manager Jürgen Klopp aan het einde van deze maand weer beschikken over Mané. Er wordt echter gevreesd dat het seizoen van de aanvaller voorbij is.

De absentie van Mané zou een forse tegenvaller zijn voor the Reds. Toen de aanvaller in januari op de Afrika Cup actief was, won Liverpool slechts één van de zeven wedstrijden. In 27 competitiewedstrijden trof Mané dit seizoen 13 keer doel.