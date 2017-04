‘Ziyech kan uit niets een doelpunt kan maken, zo heeft Schalke er ook een paar'

Ajax staat voor een dubbele ontmoeting met Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League. Youri Mulder speelde tussen 1993 en 2002 voor de club uit Gelsenkirchen en maakte later ook nog deel uit van de technische staf. Hij kent de club daarom als zijn broekzak en weet wat Ajax te wachten staat. Volgens Mulder zijn Ajax en Schalke vergelijkbare ploegen.

"Schalke heeft een onvoorspelbare ploeg. Een beetje zoals Ajax”, vertelt de oud-international in gesprek met de VARA Gids. “Dat heeft iemand als Hakim Ziyech, die uit het niets een doelpunt kan maken. Zo heeft Schalke er ook een paar. Ze kunnen zich goed oprichten, dat bleek wel tegen Borussia Mönchengladbach. Die dachten alles onder controle te hebben, maar juist dan is het oppassen. Op het moment dat je ze hebt liggen, kunnen ze ineens overeind komen."

Waar Ajax altijd uitgaat van balbezit, is Schalke volgens Mulder meer een ploeg die het moet hebben van de omschakeling. "In de omschakeling zijn ze levensgevaarlijk. Ook wel als ze zelf het spel moeten maken, maar dat is er dit seizoen alleen veel te weinig uitgekomen”, aldus Mulder. “Op papier zit er veel techniek, power en dynamiek in die ploeg. Als je ze op een goede dag treft, ben je echt het haasje."