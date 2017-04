‘Ik denk absoluut dat Sánchez volgend seizoen speler van Chelsea kan zijn’

Volgens de laatste geruchten heeft Alexis Sánchez zijn zinnen gezet op een vertrek naar Chelsea. Paul Merson denkt dat de Chileense aanvaller komende zomer gaat vertrekken bij Arsenal. Hij vergelijkt de situatie rond Sánchez met die van Robin van Persie, die in 2012 van Arsenal naar Manchester United vertrok.

“De mensen zeggen: Arsenal verkoopt Sánchez toch niet aan Chelsea. Maar ze hebben Robin van Persie ook aan Manchester United verkocht. Ik denk absoluut dat Sánchez volgend seizoen speler van Chelsea kan zijn. Hij is een speler van wereldklasse, dus zou daar zeker passen”, zegt Merson tegenover Sporting Life.

“Ik denk dat Sánchez hoe dan ook vertrekt bij Arsenal komende zomer. Volgens mij gaan ze niet in de top-4 eindigen en als dat gebeurt, zie ik hem niet blijven”, vervolgt de oud-speler van the Gunners. “Ze zullen hem niet voor minder dan zestig miljoen euro laten gaan. Arsenal heeft geen keuze, want als ze hem niet aan Chelsea verkopen, loopt hij een jaar later gratis de deur uit.”