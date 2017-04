‘Stel dat je je financieel onafhankelijk kunt spelen, dan zeg je geen nee’

Het is voorlopig nog onduidelijk waar de toekomst van Lucas Bijker ligt. SC Heerenveen besloot om de optie in het aflopende contract van de verdediger niet te lichten, maar gaat nog wel met hem in gesprek over een langere samenwerking. Overigens staat Bijker ook niet onwelwillend tegenover een lucratief buitenlands avontuur.

“Ik heb deze week een vervolggesprek en wacht het wel af. Ik woon in Heerenveen, ben gesetteld en heb het hartstikke goed naar mijn zin. In Nederland zou ik voor iets meer geld niet zo snel naar een club gaan die qua grootte vergelijkbaar is met Heerenveen. Alleen Ajax, Feyenoord of PSV zou echt een stap omhoog zijn”, zegt Bijker tegenover de Leeuwarder Courant..

“Stel dat je je financieel onafhankelijk kunt spelen door het zetten van een handtekening”, vervolgt de 24-jarige verdediger. “Dan zeg je geen nee. Op een voorwaarde: als het maar veilig is in het land en de plaats waar je terechtkomt. Het zou heel gek zijn als ik een paar miljoen zou weigeren. Ik ben ooit met voetballen begonnen omdat ik het leuk vond. Ik vind het nog steeds heel erg leuk, maar het is inmiddels ook mijn beroep.”