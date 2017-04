Koeman: ‘Toen ik zijn trainer was bij Ajax, kon hij soms weleens lastig zijn’

Het treffen tussen Manchester United en Everton betekent ook een weerzien tussen Ronald Koeman en Zlatan Ibrahimovic. De huidige manager van the Toffees had de Zweedse spits onder zijn hoede bij Ajax. Hij is niet verbaasd dat Ibrahimovic zo goed presteert in de Engelse Premier League.

“Ik ben niet verrast, want hij is zo getalenteerd en sterk. Mentaal is hij misschien wel de sterkste speler die ik ken. Ik heb nog altijd veel bewondering voor die jongen”, zegt Koeman op een persconferentie. “Ik ken hem goed en hij laat nog heel veel zien bij Manchester United. Op zijn leeftijd is hij nog belangrijk voor de ploeg, hij laat nog zien dat hij de beste is. Ik heb heel veel respect voor hem.”

“Toen ik zijn trainer was bij Ajax, was hij nog jong en hij kon soms weleens lastig zijn. Hij was grappig, maar we hadden toen veel jonge spelers. Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, John Heitinga, Mido, Zlatan, allemaal grote talenten in die tijd. Allemaal grote talenten, die in een Ferrari of Porsche reden. De afgelopen maanden heb ik Zlatan een aantal keer ontmoet. Als we het over zijn tijd bij Ajax hebben, weet hij precies hoe hij toen was en hoe hij nu is”, besluit Koeman. De wedstrijd tussen Manchester United en Everton begint dinsdagavond om 21.00 uur.