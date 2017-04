Lof voor Ajax-verdediger: ‘Echt een speler van Europese klasse’

Ajax nam Davinson Sánchez afgelopen zomer voor vijf miljoen over van Atlético Nacional. De Colombiaanse verdediger lijkt al vanaf dag één op zijn plek in Amsterdam en is al het hele seizoen basisspeler in het elftal van trainer Peter Bosz. Kenneth Pérez is ervan overtuigd dat Ajax niet het eindstation is voor de verdediger.

“Echt een speler van Europese klasse. Als hij de stap maakt, gaan we nog meer van hem horen. Het is niet een speler die na een half jaar weer ergens anders wordt gestald”, zegt de Deen bij het programma Natafelen met Kees van FOX Sports. Sánchez werd afgelopen tijd al in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona.

“Hoe hij de duels aangaat.. We hebben het altijd over wennen aan het spel van Ajax, maar vanaf dag één is hij aan de bal fantastisch. Verdedigend kun je niets op hem aanmerken, op Excelsior-uit na”, stelt Pérez, die afgelopen zondag andere spelers zag imponeren. “Maar Sánchez speelt een ongelooflijk belangrijke rol bij dit Ajax.”