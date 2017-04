‘FC Utrecht heeft een goede keuze gemaakt door mij te halen’

Sébastien Haller scoorde zaterdag tegen Willem II en is nu samen met Stefaan Tanghe de meest productieve buitenlander ooit van FC Utrecht. De aanvaller vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij daar ‘trots’ op is en dat hij na dit seizoen beloond hoopt te worden voor zijn goede prestaties in de Domstad.

“Het laat zien, dat ik mijn werk goed heb gedaan en dat FC Utrecht een goede keuze heeft gemaakt door mij hier naar toe te halen”, aldus Haller, die op veertig doelpunten in de Eredivisie staat voor FC Utrecht. In het huidige voetbaljaar staat de teller op twaalf treffers en daar is de Fransman naar eigen zeggen ‘niet helemaal’ tevreden over.

Haller voegt eraan toe dat hij wel te spreken is over de prestaties van het team en dat hij het seizoen logischerwijs zo succesvol mogelijk wil afsluiten. Of hij aan zijn laatste maanden in Utrechtse dienst bezig is, is nog niet bekend. “De kans bestaat dat ik vertrek, zoals ik afgelopen winter en de zomer daarvoor ook mogelijkheden heb gekregen. Ik zal er echter alleen op ingaan als alles op zijn plek valt voor iedereen die erbij is betrokken.”