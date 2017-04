‘Er zijn gesprekken tussen Karsdorp en Bayern München’

De Telegraaf pakte maandagochtend uit met het bericht dat Bayern München serieuze interesse heeft in Rick Karsdorp en Valentijn Driessen bevestigt dat nieuws nog maar eens bij FOX Sports. De verslaggever zegt te weten dat er reeds gesprekken worden gevoerd.

“Er zijn gesprekken tussen het management van Karsdorp en Bayern, dus er is in ieder geval contact”, aldus Driessen. Zijn krant schreef eerder dat Feyenoord de hoofdprijs van zeker twintig miljoen euro kan vragen voor Karsdorp omdat de rechterverdediger nog tot medio 2020 vastligt in De Kuip én in de belangstelling staat van meerdere ploegen.

“Er zitten zoveel clubs, maar er speelt natuurlijk wel wat meer op de achtergrond met dat Bayern-verhaal”, besluit Driessen. De 22-jarige Karsdorp, van nature een middenvelder, speelde tot op heden 99 officiële wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam hij tot één doelpunt en negentien assists.