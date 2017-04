Huurling van PSG moet boeten na incident met luchtdrukpistool

Toulouse heeft Odsonne Edouard teruggestuurd naar Paris Saint-Germain. De achttienjarige huurling werd afgelopen week door de politie ondervraagd omdat hij met een luchtdrukpistool op een voetganger zou hebben geschoten. Voorzitter Olivier Sadran heeft geen halve maatregelen genomen en heeft besloten om de huurovereenkomst per direct te beëindigen, zo vertelt hij aan RMC.

De president van Toulouse noemt de daad van Edouard ‘ontoelaatbaar’: “Wat Odsonne heeft gedaan is gewoon schandalig gedrag. Hij zal niet meer voor ons spelen en we sturen hem terug naar PSG. Hij was tijdens het incident met nog een andere speler van ons en die jongen zal ook worden weggestuurd. Ik vind het weerzinwekkend”, aldus Sadran.

De andere voetballer is Mathieu Cafaro, een twintigjarige aanvallende middenvelder die vijf wedstrijden speelde voor Toulouse. Edouard, die bij PSG nog een contract heeft tot de zomer van 2019, kwam tot dusverre zeventien keer uit voor het eerste elftal van Toulouse. Daarin scoorde hij één keer.