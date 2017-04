Henry: ‘In mijn tijd zou Özil door medespelers op zijn plek zijn gezet’

Mesut Özil leverde zondag tegen Manchester City (2-2) voor de vijftigste keer een assist af in het shirt van Arsenal, maar dat deed de kritiek niet verstommen. De aanvallende middenvelder speelde volgens menig commentator een teleurstellende wedstrijd en ook Thierry Henry vindt dat de Duitser meer moet brengen.

De oud-aanvaller van onder meer the Gunners vertelt aan Sky Sports dat de 28-jarige Özil ‘duidelijk goed kan voetballen’, maar dat dat in principe niet genoeg is. “Vorig seizoen werd hij door iedereen geprezen, maar dit seizoen heeft hij het moeilijk omdat hij niet constant presteert. Als je een Arsenal-shirt draagt, dan is het niet genoeg om wisselvallig te zijn. Dat is niet de standaard”, aldus de Fransman.

“Ik ben een groot bewonderaar van Özil, maar in het vroegere Arsenal zou hij zeker door een aantal spelers op zijn plek zijn gezet. In mijn tijd deed iedereen zijn zegje: Sylvain Wiltord, Edu, Nwankwu Kanu, Jens Lehmann, noem maar op. Het hele team bestond uit kerels”, besluit Henry. Of Özil volgend seizoen nog te bewonderen is in het Emirates Stadium, is nog niet bekend. De linkspoot heeft nog wel een contract tot medio 2018.