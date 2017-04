Ajax wint na dubbelslag Walian; tweede WK-finalist ooit in JL

Jong Ajax heeft na drie wedstrijden zonder overwinning weer drie punten bijgeschreven. De nummer twee van de Jupiler League was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Jong FC Utrecht, dankzij een dubbelslag van Ezra Walian. Bij de bezoekers speelde Edson Braafheid zijn eerste wedstrijd sinds 26 augustus 2016; de verdediger stond aan de kant met een zware achillespeesblessure. Braafheid deed een uur mee en werd na John Heitinga de tweede WK-finalist ooit in de Jupiler League.

Ajax kende een goede beginfase, waarin het veel balbezit had. De ploeg van Marcel Keizer kreeg enkele kleine mogelijkheden om de score binnen het kwartier te openen, maar wist geen groot gevaar te stichten tot het eerste doelpunt van Walian. De aanvaller kopte binnen na een voorzet van de opgestoomde linksback Maura Savastano; de bal was even onderweg, maar toch mocht Walian relatief vrij afronden.

Vervolgens bleken beide teams aan elkaar gewaagd. De wedstrijd speelde zich vooral af op het middenveld. Doelpunten vielen er niet meer voor rust, maar na de onderbreking sloeg Ajax wel opnieuw toe. Kort nadat Vaclav Cerny een goede kans om zeep hielp, kreeg Utrecht de bal niet weg na een corner. Walian profiteerde en zorgde van dichtbij voor de 2-0. In de saaie slotfase zochten veel supporters alvast de weg naar de uitgang. Ajax is acht punten verwijderd van koploper VVV-Venlo.