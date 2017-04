Bosz verrast door uitblinker: ‘Dat verwacht je niet bij hem’

Peter Bosz is lovend over het spel van Hakim Ziyech in de Klassieker tegen Ajax. Niet alleen de fraaie passes van de middenvelder vielen de trainer op, ook zijn werklust wordt door Bosz na afloop geroemd. "Ik vond dat hij voorop in de strijd ging en dat is opmerkelijk", vertelt de oefenmeester.