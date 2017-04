Promes slaat toe in 95ste minuut na spectaculaire tweede helft

Quincy Promes heeft Spartak Moskou maandagavond diep in de blessuretijd uit de brand geholpen tegen FK Orenburg. De promovendus maakte een 2-0 achterstand goed in Moskou, maar stapte met lege handen van het veld door een doelpunt van Promes in minuut 95. Spartak verstevigde daarmee de koppositie in de Russische Premjer Liga.

Roman Zobnin zette Spartak na 33 minuten op voorsprong en verdubbelde de marge na een klein uur. De zege leek daarmee veilig voor de hoofdstedelingen, maar Orenburg vocht zich terug in de veelbewogen tweede helft. Invaller Denis Popovic zorgde voor de aansluitingstreffer en via Michal Duris werd het negentien minuten voor tijd zelfs 2-2.

Dankzij Promes kwam Spartak toch bovendrijven. Vlak voor het eindsignaal kreeg de Oranje-international de bal aangespeeld op de rand van het zestienmetergebied, kapte hij zijn man uit en knalde hij overtuigend raak in de linkerhoek. Promes maakte zijn achtste van het seizoen en staat zelf op zes assists. Spartak staat eerste met een voorsprong van zes punten op nummer twee CSKA Moskou.