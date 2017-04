Rodrigues schittert bij ruime zege Galatasaray, Sneijder opnieuw bankzitter

Galatasaray heeft maandagavond optimaal weten te profiteren van het puntverlies van nummer twee Istanbul Basaksehir eerder deze speelronde. De ploeg van Igor Tudor, die in zijn basiself een plek had ingeruimd voor Garry Mendes Rodrigues en Wesley Sneijder en Nigel de Jong in de tweede helft liet invallen, kende op eigen veld weinig problemen met laagvlieger Adanaspor. Men nadert de stadsgenoot tot op vier punten in de Süper Lig: 4-0. Galatasaray passeert aartsrivaal Fenerbahçe bovendien weer op de ranglijst.

Tudor opteerde in de as van het veld voor Lukas Podolski en die beschaamde het vertrouwen van de oefenmeester niet. De Duitser tekende na een klein half uur spelen voor de openingstreffer, al had hij daar wel de hulp van Adanaspor-doelman Charles Itandje voor nodig. Itandje leek het leder eenvoudig te vangen na een kopbal van Podolski, maar de sluitpost kon uiteindelijk niet voorkomen dat de promovendus op achterstand kwam in de Türk Telekom Arena.

Podolski stelde niet veel later Eren Derdiyok in de gelegenheid om met het hoofd de voordelige marge te verdubbelen, maar ditmaal had Itandje wel een antwoord paraat. De Kameroener moest vlak na de onderbreking alsnog voor een tweede maal capituleren na een verwoestende uithaal van Mendes Rodrigues: 2-0.

Gatalasaray ging voorts freewheelend richting het einde van de partij en zou de score nog binnen het uur verfraaien door twee benutte strafschoppen van aanvoerder Selçuk Inan. Sneijder werd halverwege het tweede bedrijf binnen de lijnen gebracht, terwijl De Jong het laatste kwartier zijn opwachting maakte. Cim Bom gaat volgende week op bezoek bij Basaksehir.