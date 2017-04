Miljoenentransfer Bayern München blijkt ‘fake news’

Het is zeer waarschijnlijk dat Michel Breuer nog een jaar bij Sparta blijft. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan. (RTV Rijnmond)

De vleugelaanvaller zou al akkoord zijn met Bayern München, maar dat is volgens zijn vader 'fake news'.

Samu Castillejo heeft de clubs voor het uitkiezen. In navolging van Atlético Madrid en Tottenham Hotspur heeft nu ook Manchester City interesse in de aanvaller van Villarreal. (Sky Sports)

Red Bull wil nu ook in Nederland zijn slag slaan. Het Oostenrijkse energieconcern heeft reeds aandelen in onder meer RB Leipzig en Red Bull Salzburg. (BNR)