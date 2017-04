Succestrainer genoemd bij Arsenal: ‘Engelsen genieten andere reputatie’

Sean Dyche is bezig aan een prima seizoen met promovendus Burnley, dat momenteel vijf punten boven de gevreesde rode streep staat in de Premier League, en de manager werd zondag door analist Paul Merson voorgesteld als mogelijke opvolger van Arsène Wenger bij Arsenal. Dyche twijfelt echter of hij bij een grote club aan de slag kan.

Het contract van Wenger loopt aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal en de Fransman heeft nog altijd geen duidelijkheid verschaft omtrent zijn toekomst. Dyche acht de kans echter klein dat the Gunners bij een vertrek van Wenger zullen opteren voor een Engelse trainer. "Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat een Engelse manager op dit moment een grote job krijgt in de Premier League", vertelt de 45-jarige Engelsman aan The Independent.

"Misschien veranderen dingen in de toekomst, maar ik denk niet dat Engelse managers op dit moment dezelfde reputatie genieten als sommige van hun buitenlandse collega's", vervolgt Dyche, die zichzelf voorlopig niet bij Arsenal ziet werken. "Ik denk dat ik daarvoor meer ervaring nodig heb. Ik zal als manager een groei moeten doormaken."