Wijnaldum foetert: ‘Je moet niet spelen om iemand te blesseren’

Georginio Wijnaldum is niet te spreken over de manier waarop Everton voor de dag kwam in de derby tegen Liverpool van zaterdag. De ploeg van Ronald Koeman schuwde harde tackles niet; vooral over de charge van Ross Barkley op Dejan Lovren werd veel nagepraat. Barkley kwam weg met een gele kaart nadat hij zijn voeten net boven de enkels van Lovren plantte.

Twee dagen na de 3-1 overwinning spreekt Wijnaldum zijn afkeur uit over het felle spel van Everton. "De tackles waren moeilijk aan te zien, zeker die van de spelers van Everton. Je kunt wel hard spelen, maar niet met de intentie om iemand te blesseren", stelt de middenvelder van Liverpool bij Sky Sports. "Dat is niet goed en dat hoort niet bij het voetbal."

"Je kunt hard spelen om te winnen, maar je moet eerlijk blijven spelen. Ik heb herhalingen van tackles gezien die gewoon rood hadden moeten opleveren", geeft Wijnaldum aan. Woensdag wacht voor Liverpool het duel met Bournemouth en daar mag de club volgens de Nederlander niet te makkelijk over denken. "We hebben veel punten laten liggen tegen ploegen buiten de top zeven. Je kunt van iedereen verliezen, want iedere ploeg is sterk."