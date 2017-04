Sneijder gepasseerd voor cruciaal duel: ‘Gekozen voor de beste elf’

Wesley Sneijder ontbreekt maandagavond opnieuw in de basiself bij Galatasaray. De Nederlander moet in de competitiewedstrijd tegen laagvlieger Adanaspor genoegen nemen met een plekje op de reservebank, wat de geruchten over een mogelijk vertrek in de zomer weer voedt in de Turkse media. Behalve Sneijder zit ook Nigel de Jong op de bank.

Galatasaray kan maandagavond profiteren van de nederlaag van nummer twee Istanbul Basaksehir op zaterdag. Een overwinning op Adanaspor is bovendien voldoende om nummer drie Fenerbahçe te passeren. Coach Igor Tudor lichtte zijn keuze om Sneijder buiten zijn team te laten voor het thuisduel met Adanaspor toe in gesprek met NTV Spor. "Het is een keuze die ik overwegend zelf heb gemaakt. We hebben gekozen voor de elf beste spelers."

Tudor werd medio februari door Galatasaray aangesteld als opvolger van Jan Olde Riekerink. De Kroatische oefenmeester botste volgens de Turkse krant Milliyet vorige maand met Sneijder, die sinds de komst van Tudor nog geen enkele keer de negentig minuten volmaakte. Vorige maand werd de middenvelder tegen Gençlerbirligi pas een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht.