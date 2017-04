Schöne kan niets met klaagzang Feyenoord: ‘We konden met 5-0 winnen’

Lasse Schöne zette Ajax zondagmiddag op het juiste spoor in De Klassieker tegen Feyenoord. De middenvelder opende na amper een minuut spelen de score uit een vrije trap en stond zo aan de basis van de 2-1 zege op de koploper. Schöne mocht aanleggen op een meter of dertig van het doel van Feyenoord, dat zich beklaagde bij scheidsrechter Björn Kuipers vanwege het toekennen van de vrije schop.

"Ik snap ze wel, het was niet de grootste overtreding", erkent Schöne in gesprek met Ajax TV. "Maar ze komen wel met drie op je af. Ze gaan tegen alles en iedereen aan. Ik denk dat het wel een overtreding was. Ik lees dan in de kranten: daar begint het mee, geen vrije trap. Maar we hadden ook met 5-0 kunnen winnen. Dat je dan teruggaat naar een vrije trap vind ik een beetje overdreven."

Ondanks de overwinning kijkt Ajax nog altijd tegen een achterstand van drie punten aan op de aartsrivaal. "Maar ik denk niet dat Feyenoord een lekker busreisje terug heeft gehad gister", grijnst Schöne. "Ze zullen hier toch over moeten nadenken. Ik denk dat dit wel aardig hard aankomt bij hen. Wij moeten onze wedstrijden winnen en de druk erop houden. Dan denk ik dat wij aan het einde van de rit met de schaal staan", besluit de Deen.