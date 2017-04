Rasoptimistische ‘Kerkhofjes’ dromen weer: ‘Feyenoord moet naar Vitesse’

Na de zege van PSV op Sparta Rotterdam (0-2) en de nederlaag van Feyenoord in de Klassieker zijn de titelkansen voor de nummer drie van de Eredivisie toegenomen. Willy en René van de Kerkhof durven voorzichtig te dromen van titelprolongatie. "Het was een geweldig weekend. Vooral voor ons als PSV", zegt Willy.

De broer van René zag een 'geweldige' Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. "Met een geweldig goed Ajax. En we hebben nu weer hoop op het kampioenschap. We geloven er nog steeds in." Het gaat volgens Willy 'de goede kant op' voor PSV. "Je ziet dat er weer vertrouwen in de ploeg komt. Ik ben hoopvol gestemd voor de laatste zes wedstrijden."

René vond PSV goed spelen in de wedstrijd tegen Sparta. "Het gaat nu toch weer een beetje richting het kampioenschap", geeft hij aan bij Omroep Brabant. "Er zit weer een kansje in. We krijgen Ajax zelf nog thuis. En Feyenoord moet nog naar Vitesse. Het kan echt nog alle kanten op." PSV staat twee punten achter op Ajax en vijf op koploper Feyenoord.