Fàbregas kan kiezen uit LaLiga, Serie A en Süper Lig

Brendan Rodgers behaalde zondag met Celtic al het Schotse kampioenschap en de Noord-Ier is niet van plan te vertrekken. Hij heeft nog maar eens bendadrukt dat hij graag voor langere tijd in Glasgow blijft. (Daily Record)

Manchester City had de pijlen gericht op een zomerse komst van Malcom, maar het lijkt dat te kunnen vergeten. De Braziliaan heeft aangegeven dat hij liever bij Girondins de Bourdeaux blijft. (Diverse Franse media)