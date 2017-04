Bosz: ‘Hij was geweldig, al kan ik nog niet 34 duels op hem bouwen’

Peter Bosz opteerde zondagmiddag in de topper tussen Ajax en Feyenoord (2-1) op de flanken voor David Neres en Justin Kluivert en het tweetal beschaamde het vertrouwen van de coach niet. Neres nam de 2-0 voor zijn rekening, terwijl Kluivert in de Amsterdam ArenA werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

"Hij krijgt steeds meer mee van de manier waarop we druk willen zetten", vertelde Bosz aan Ajax Life over miljoenenaankoop Neres. "Het begint al voorin, bij de aanvallers. Hij maakt de laatste tijd een goede indruk en omdat ik toch werd gedwongen om mijn ploeg op twee plekken te wijzigen, vond ik dit het juiste moment voor een basisplaats."

De Ajax-trainer was ook te spreken over het optreden van Kluivert, die directe tegenstander Rick Karsdorp in de eerste helft regelmatig zijn hielen liet zien. "Kluivert was geweldig. Ik kan alleen nog niet 34 wedstrijden op hem bouwen. Dat kan gewoon niet. Wat voor Dolberg geldt, gaat ook op voor Justin", aldus Bosz.

Die woorden werden onderschreven door aanvoerder Davy Klaassen. "Justin speelde nog niet altijd even goed, maar stond meestal ook op rechts. Hij kwam nu vanaf links. Ze stonden er. David ook, al was hij na een uur wel op. Dat is logisch. En tot het moment waarop hij werd gewisseld, speelde hij goed."