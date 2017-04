Moyes door het stof na bedreigingen aan het adres van journaliste

David Moyes heeft zichzelf in een lastige situatie gebracht. De manager van Sunderland bedreigde na afloop van de wedstrijd tegen Watford, die met 1-0 verloren werd, BBC-journaliste Vicki Sparks. De Schotse manager maakte maandag excuses tegenover Sparks, zo meldt the Independent.

“Het werd wat ondeugend op het einde, dus pas op de volgende keer. Je krijgt misschien toch gewoon een klap de volgende keer, ondanks dat je een vrouw bent. Wees voorzichtig de volgende keer dat je hier bent”, zei Moyes zaterdag tegen Sparks. Zijn woorden werden niet op camera opgenomen, maar wel op de telefoon van de journaliste.

De BBC heeft vervolgens bij Sunderland aangedrongen op excuses, die uiteindelijk ook kwamen. Dit bevestigt een woordvoerder van de club tegenover the Independent. “Meneer Moyes heeft zijn excuses aangeboden en die heeft ze geaccepteerd”, klinkt het vanuit Sunderland. Het is voor de club toch al een zwaar seizoen, want the Black Cats staan laatste in de Premier League.