Van ’t Schip ambitieus: ‘Het is nu zaak om dit door te ontwikkelen’

PEC Zwolle bracht maandag het nieuws naar buiten dat John van ’t Schip de nieuwe trainer wordt. Aan hem de zware taak om Ron Jans te doen vergeten, die met de Zwollenaren onder meer de KNVB beker en de Johan Cruijff Schaal wist te winnen. Van ’t Schip tekende in Zwolle een contract dat hem voor twee jaar aan de club verbindt.

“Het is een ongelooflijke uitdaging. Iedereen heeft hier een geweldige job gedaan, met Jans als kapitein. Het is nu zaak om dit door te ontwikkelen. In de Eredivisie blijven, goed en mooi voetballen maar bovenal een goede eindklassering moet het doel zijn”, zegt Van ’t Schip op de website van de club. “PEC is een mooie club met een geweldige supportersschare en een fantastische sfeer in het stadion. Dit wil ik naar de supporters vertalen met voetbal dat de ze aanspreekt. Eén van de dingen die me gelijk bevielen was het gemoedelijke gevoel dat je welkom bent.”

“Ik denk dat PEC Zwolle de afgelopen jaren een goede naam heeft opgebouwd; dat hebben ze zelf voor elkaar gekregen. Ze zijn positief naar buiten toe als club, maar ook voetballend heeft men een aantal goede jaren gehad. Al met al een prima totaalbeeld”, vervolgt de oefenmeester. “Ik ben opgegroeid met veel de bal hebben, aanvallend spelen en dat wil ik vertalen naar mijn spelers toe. Aanvallend, positief voetbal en spektakel brengen is het woord. Het doorontwikkelen van jonge spelers, kijken of je die een stapje verder kan brengen.”