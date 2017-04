Sevilla greep net naast Oranje-internationals: ‘We liepen ze op de valreep mis’

Het scheelde niet veel, of Nigel de Jong, Robin van Persie en Marcelo waren speler geweest van Sevilla. Algemeen directeur Ramón Rodríguez Verdejo, kortweg Monchi, zegt tegenover El Larguero dat hij in het verleden net naast het drietal greep. Hij was zelfs al in Rotterdam om de transfer van Van Persie af te ronden.

“Er zijn in de afgelopen jaren inderdaad wat spelers die we op de valreep misliepen. Nigel de Jong was in Sevilla met zijn zaakwaarnemer en familie en vertelde me blij te zijn dat hij bij Sevilla zou tekenen. Uiteindelijk werd me in een vergadering verteld dat hij bij Hamburger SV had getekend. Voor Robin van Persie reisde ik naar Rotterdam om de transfer af te ronden. Tijdens mijn verblijf daar kreeg hij een aanbod van Arsenal”, vertelt Monchi, die ook Marcelo bijna binnen wist te halen.

Uiteindelijk vertrok de Braziliaan naar Real Madrid. “Mijn beste aankoop? Dat is Dani Alves. Toen hij bij ons kwam, was hij nog onbekend. Hij had tijd nodig om zich aan te passen, maar hij gaf alles op om te slagen. Vervolgens werd hij voor 45 keer meer verkocht dan dat we voor hem betaald hebben”, zegt Monchi. “Maar het kan geen kwaad om Palop, Kanouté, Rakitic, Banega, Gameiro, Bacca, Poulsen en Renato ook te noemen.”