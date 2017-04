PSV gelooft nog in titel: ‘Vorig jaar is het ook raar gelopen’

Ajax bracht Feyenoord zondagmiddag een flinke tik in de strijd om de titel toe en het gat tussen de Amsterdammers en de aartsrivaal uit Rotterdam bedraagt momenteel nog drie punten. PSV, dat zelf zaterdag al won van Sparta Rotterdam, profiteerde echter ook mee van het puntverlies van de koploper en volgt nu op vijf punten van Feyenoord.

“Des te beter”, noemt Nicolas Isimat-Mirin het in de Volkskrant dat PSV vaak over het hoofd wordt gezien als er over het kampioenschap wordt gesproken. “Laat ons maar in alle luwte werken. Aan het einde van het seizoen, zien we waar we staan.” De Eindhovenaren hebben in ieder geval het behalen van de tweede plaats nog in eigen hand, aangezien Ajax nog op bezoek moet in het Phillips Stadion.

Isimat-Mirin heeft Feyenoord echter ook nog steeds in het vizier en gelooft dat zijn ploeg nog steeds volop meedoet in de strijd om de titel: “Natuurlijk wel. We geloven in de titel, anders kunnen we er wel mee stoppen. En vorig jaar is het ook raar gelopen.”