Ajax won zondagmiddag met 2-1 van Feyenoord, maar de Amsterdammers hadden wel wat vaker kunnen scoren. Zo liet de ploeg van trainer Peter Bosz na om aan het doelsaldo te werken. Met name Bertrand Traore hielp de nodige kansen om zeep, maar aanvoerder Davy Klaassen was zeer te spreken over het spel van zijn ploeggenoot.

“Nee, de afwerking zat niet mee, zullen we maar zeggen. Dat kan zeker beter. Maar zoals hij voetbalt, echt ongelooflijk. Die gasten achterin bij Feyenoord staan nog steeds te tollen, denk ik. Al had hij dat ene balletje op mij moeten geven, ik stond heel erg vrij. Daar was ik wel boos om”, zegt Klaassen tegenover Metro.

Feyenoord heeft een beter doelsaldo. “Maar als Feyenoord straks kampioen wordt op doelsaldo, dan denk ik niet alleen aan deze wedstrijd terug hoor”, vervolgt de aanvoerder van de Amsterdammers. Trainer Peter Bosz koos op de flanken voor David Neres en Justin Kluivert. “Ik sprak daar vooraf over met de trainer. Hij zei als Neres en Kluivert er gewoon onbevangen bovenop vliegen dan kan het heel goed uitpakken. Nou, die jongens waren allebei geweldig.”