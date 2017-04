De Vrij speelt zich in de kijker: ‘De Serie A is een goede leerschool gebleken'

Stefan de Vrij verruilde Feyenoord in 2014 voor Lazio. In Italie ontwikkelde de verdediger zich behoorlijk, waardoor hij komende zomer de overstap zou kunnen maken naar de Euruopese top. De Vrij zegt tweeënhalf jaar geleden bewust te hebben gekozen voor een overstap naar de Italiaanse hoofdstad.

“De Serie A is een goede leerschool gebleken en dat was ook een van de redenen waarom ik in 2014 besloot om Feyenoord te verlaten en voor Italië koos. Dit is het land van de verdedigers, het land van de tactiek”, zegt De Vrij in gesprek met Metro “Op dat vlak wilde ik me ontwikkelen. Mijn grootste kwaliteit is misschien wel dat ik het spelletje goed lees. Ik denk vooruit, weet vaak al wat er gaat gebeuren. Dat heb ik altijd gehad en dat komt in Italië heel goed van pas. Misschien komt het wel daardoor dat ik me zo goed heb aangepast.”

“Er heeft een verandering plaatsgevonden in het denkproces van de Italianen”, vervolgt de verdediger, die de wedstrijd tussen Bulgarije en Nederland aan zich voorbij moest laten gaan wegens een blessure. “Het voetbal is een stuk leuker geworden. De wedstrijden zijn opener, er vallen meer doelpunten. Vroeger stond winnen voorop, hoe dat moest gebeuren was van secundair belang. Winnen is nog steeds het belangrijkste, maar het belang om het publiek te vermaken is toegenomen.”

De Vrij stelt dat hij bij Lazio met veel ruimte in zijn rug speelt. Daardoor moet hij veel communiceren in het veld, iets wat hij de afgelopen jaren geleerd heeft. “Louis van Gaal hamerde er heel erg op en later ook Guus Hiddink.”