‘Hakim Ziyech creëert meer dan ieder ander in de Eredivisie!’

Afgelopen weekend vond speelronde 28 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat er zich daar afspeelt en na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag vraagt de redactie hem wat hij allemaal gezien heeft en rapporteert hij over de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten van het weekeinde!

Justus, het weekeinde stond natuurlijk in het teken van de Klassieker!

Absoluut! Helaas nog altijd zonder uit-publiek en met een leeg 410-vak wegens de straf voor de beruchte Vermeer-pop, maar de sfeer zat er desalniettemin goed in. Op voorhand waren een hoop scenario’s en voorspellingen de revue gepasseerd, maar dat Ajax zoveel sterker zou zijn dan Feyenoord kwam voor vrijwel iedereen als een verrassing. Zeker omdat de Rotterdammers dit seizoen geen enkele topwedstrijd verloren en alleen verrassend op bezoek bij Go Ahead Eagles en Sparta een kleine 1-0 nederlaag incasseerden. Met nog zes duels te gaan, staat Feyenoord echter nog altijd drie punten voor en door de schade met 2-1 beperkt te houden, is ook het doelsaldo nog altijd +10.

De resultaten van Feyenoord tegen de top 7

Was Ajax zo goed of Feyenoord zo slecht?

In de eerste helft was Ajax echt bijzonder sterk en blufte Feyenoord vanaf de eerste minuut af op inzet en agressie. Het deed denken aan de manier waarop Feyenoord dat in eigen huis bij PSV deed, maar in dit geval waren het juist de jonge jongens (gemiddeld 23 jaar) die de oude garde (gemiddeld 28 jaar) de kaas van het brood aten. Tot overmaat van ramp viel Nicolai Jörgensen ook nog eens na tien minuten spelen geblesseerd uit en moest Michiel Kramer zijn plaats innemen. In de tweede helft ging de Amsterdamse storm wat meer liggen, maar dat er niet een veel hogere score op bord stond lag er vooral aan dat Bertrand Traoré zijn kansen niet afmaakte, zo zagen ook Justin Kluivert en Joël Veltman.

Kluivert werd verkozen tot man van de wedstrijd, terecht in jouw ogen?

Hij speelde echt een goede wedstrijd, maar de rol van Hakim Ziyech was misschien nog wel crucialer met af en toe fenomenale passes. Hoewel hij door zijn nieuwe rol veel minder scoort dan vorig jaar, creëerde hij maar liefst 106 kansen dit seizoen en gaf twaalf assists, zo constateerde Opta. Dat onderstreept wel echt zijn klasse. Wat betreft Kluivert; hij wist het ondanks zijn jonge leeftijd het een international als Rick Karsdorp erg moeilijk te maken. Daar gaat Ajax nog veel lol aan beleven. Verder maakte David Neres eindelijk zijn debuut in de basis. Hij maakte geen enorme indruk, maar scoorde wel. Ajax wist in de wedstrijd 24 doelpogingen te wagen waar de teller bij Feyenoord bleef steken op zeven. Het is dat de Rotterdammers zoveel goede wedstrijden hebben gespeeld dit seizoen, want in de ArenA was het lastig te zien dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst titelkandidaat nummer één is.

Hakim Ziyech creëert met afstand de meeste kansen in de Eredivisie

Dan PSV, die ploeg is nog altijd in de achtervolging?

Je ziet nu maar weer hoe enorm belangrijk de twee overwinningen van Feyenoord op PSV zijn geweest. Die zes punten maken nu echt het verschil voor beide ploegen. PSV won in tegenstelling tot de beker in de competitie nu wel netjes bij Sparta met 0-2. Jurgen Locadia maakte indruk met een prachtige treffer en zijn afwezigheid lijkt toch wel een aderlating geweest te zijn voor de ploeg van Phillip Cocu. Donderdag staat het lastige uitduel tegen FC Twente op het programma en op 23 april komt Ajax nog op bezoek, dus alle zeilen zullen bij moeten om de tweede plaats te behalen. Gezien het programma van Feyenoord is de kans dat de Rotterdammers de titel nog uit handen geven niet zo groot, hoewel de mogelijke afwezigheid van Karsdorp en Jörgensen een flinke streep door de rekening zullen betekenen.

Het resterende programma van Feyenoord in de laatste zes duels

FC Utrecht won opnieuw. Denk je dat zij de vierde plek weten vast te houden?

Ze hebben een gaatje geslagen van vijf punten, maar zullen die marge waarschijnlijk ook hard nodig hebben. Erik ten Hag moet met zijn ploeg op bezoek bij Feyenoord en AZ en krijg directe concurrenten Vitesse en FC Twente nog over de vloer. Ook de tegen degradatie strijdende teams Excelsior en Roda JC zullen vechten voor wat ze waard zijn om in de Eredivisie te blijven. Afgelopen weekend tegen Willem II speelde Sofyan Amrabat trouwens een goed duel. Hij wordt veel geroemd door zijn ploeggenoten die denken dat hij het ver zal schoppen, maar moet het nog wel steeds zonder competitietreffer doen. Opta berekende dat hij met zijn vijftig schoten dit seizoen de speler is met de meeste schoten zonder doelpunt.

Sofyan Amrabat scoorde nog niet dit seizoen ondanks vele pogingen

Wat en wie viel er verder nog op dit weekend?

sc Heerenveen dat opnieuw verloor, ditmaal pijnlijk met 4-1 op bezoek in Almelo. Ze kwamen eerst nog op voorsprong, maar na een half uur had Heracles al driemaal gestoord uit onder meer twee prachtige vrije trappen van Samuel Armenteros en Brandley Kuwas. Vervolgens kreeg Jerry St. Juste tot overmaat van ramp opnieuw een rode kaart en was de wedstrijd gespeeld. Verder blijft het onderin onvermeend spannend. ADO Den Haag versloeg Roda JC met ruime cijfers (4-1), maar ook Go Ahead Eagles pakte de volle buit in Enschede (1-2) en Excelsior nam een punt mee uit Zwolle (1-1). Tot slot was het ditmaal Vitesse dat de Gelderse derby naar zich toetrok en mocht daarvoor Ricky van Wolfswinkel bedanken die aantekende voor beiden doelpunten (2-1).