KNVB verplaatst topper tussen Ajax en PSV niet: ‘Geen ruimte’

De KNVB heeft maandagochtend in een verklaring laten weten dat de kraker tussen Ajax en PSV op de oorspronkelijke datum van 23 april in Eindhoven zal worden gespeeld. Hoewel er de afgelopen weken stemmen opgingen om de wedstrijd een dag te verplaatsen vanwege de Europese verplichtingen van de Amsterdammers, ziet de bond geen mogelijkheden om het duel op een ander moment in te plannen.

“Het verzetten van een topwedstrijd verlangt een organisatie van clubs, politie, burgemeesters. Er is op deze korte termijn geen ruimte om aan zo'n verzoek mee te werken. Ook speelt mee dat fans van beide clubs deze wedstrijd omcirkeld in hun agenda hebben staan. Verplaatsen op korte termijn zou betekenen dat veel fans niet bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn”, laat de bond in een officiële verklaring weten.

Hoewel Ajax geen officieel verzoek heeft ingediend om het treffen te verplaatsen, ziet de bond zich na eerdere mededelingen wel genoodzaakt om met een officiële verklaring te komen. De KNVB geeft aan het wel belangrijk te vinden dat Nederlandse clubs internationaal zo goed mogelijk presteren en probeert hier ook rekening meet te houden door de duels laat op de zondagmiddag in te delen. Voor de aankomende seizoenen, zet het de deur op een kier: “Mocht er in de toekomst behoefte zijn om clubs die ook Europees spelen, op maandag in de competitie te laten uitkomen, dan is de voetbalbond bereid daar in mee te denken..”