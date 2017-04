Van ’t Schip volgt Jans na dit seizoen op bij PEC Zwolle

John van ’t Schip is de opvolger van Ron Jans bij PEC Zwolle, zo heeft de club maandagochtend bekend gemaakt via de officiële kanalen. De oud-trainer van onder meer FC Twente staat met ingang van het volgende seizoen voor de groep in Zwolle, nadat Jans in januari al liet weten aan zijn laatste maanden in het MAC3PARK Stadion bezig te zijn.

De aanstelling van de in Canada geboren trainer komt niet als een totale verrassing, aangezien zijn naam afgelopen weekend al werd genoemd als de waarschijnlijke vervanger van Jans. Van ’t Schip stond voor het laatst onder contract bij het Australische Melbourne City, waar hij begin dit jaar vertrok om zijn ernstig zieke vader bij te staan. Als trainer werkte hij eerder, naast Twente, voor Jong Ajax, interim-trainer van Ajax, Melbourne Heart en Guadalajara.

Voorzitter Adriaan Visser is blij met de aanstelling: “Nadat Ron in de winterstop had aangegeven zijn contract niet te verlengen, hebben we als club de tijd genomen om onze huidige structuur kritisch onder de loep te nemen. Wat gaat goed? Waar kunnen we nog winst behalen? Dat soort vragen werden intern besproken. Toen we de gewenste structuur en het profiel voor de nieuwe hoofdtrainer/coach duidelijk hadden, kwamen we, na gesprekken te hebben gevoerd met meerdere kandidaten, tot de conclusie dat John het beste in dit profiel past.” Van ’t Schip neemt onder meer Dwight Lodeweges mee als assistent.