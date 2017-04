PSV baalt van reactie KNVB: ‘Het past niet, de spelregels zijn helder’

PSV is niet blij met de reactie van de KNVB op het verzoek van Ajax om de topper tussen de twee clubs te verzetten naar maandagavond 24 april. De Nederlandse voetbalbond gaf maandag in De Telegraaf aan dat het bereid is mee te werken aan de verplaatsing. De Eindhovense club gaat bij voorbaat niet akkoord, laat algemeen directeur Toon Gerbrands weten.

Ajax-trainer Peter Bosz opperde om de wedstrijd van zondag 23 april een dag later af te werken, omdat de Amsterdammers diezelfde week op donderdag in actie komen tegen Schalke 04 in de Europa League. “Volgens mij zijn de spelregels duidelijk”, zegt Gerbrands tegenover PSV TV. “In het programma staat altijd een sterretje bij de wedstrijden als een ploeg Europees speelt. Als je dan op zaterdag staat, word je wel eens verplaatst naar zondag. Dat is van tevoren bekend bij iedereen. Dus dat is ook het programma waar iedereen vooraf rekening mee houdt. En nu wordt er gespeculeerd over het feit dat de wedstrijd misschien naar maandag moet.”

Gerbrands baalt van de reactie van de KNVB. “Wat hierin erg pijnlijk is, is dat de KNVB zegt dat het voor hun een optie is. Ze vegen nu hun eigen straatje schoon en proberen de bal bij ons neer te leggen. Het past niet, de spelregels zijn helder. Een foute actie van de KNVB.”