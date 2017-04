Cruijff: ‘Ajax-Feyenoord was dus geen internationaal topduel’

Het treffen tussen Ajax en Feyenoord eindigde zondag in een 2-1 overwinning voor de Amsterdammers. Jordi Cruijff vond de Klassieker interessant om naar te kijken, maar vond het treffen geen internationaal topduel. De technisch directeur van Maccabi Tel Aviv schrijft in zijn column in De Telegraaf dat een buitenlandse ploeg korte metten zou maken met de speelstijl van Ajax.

“Ajax - Feyenoord was een typische Nederlandse wedstrijd. Dus geen internationaal topduel. Anders was Ajax met deze aanvallende opstelling in de problemen gekomen, naarmate de wedstrijd was gevorderd. Maar omdat Feyenoord geen schim van de ploeg was die tegen PSV zoveel indruk maakte, zouden de Amsterdammers nooit echt in de problemen komen”, schrijft Cruijff.

“Internationaal gezien moet het dan minder risicovol worden, omdat de spelers veel energie hebben gebruikt en meer ruimte weg gaan geven. Toch ging Ajax eigenlijk negentig minuten lang op dezelfde voet verder. Feyenoord deed daar weinig mee, maar een goede buitenlandse ploeg maakt er meestal korte metten mee”, vervolgt hij. “Ajax begon in ieder geval uitstekend en had daarna erop en erover moeten gaan. Alleen lukte dat niet. Vandaar dat het een echte Nederlandse wedstrijd was, die heel leuk was om naar te kijken. Met dank aan Ajax. Als team speelde het agressief en dynamisch en werden veel duels gewonnen.”