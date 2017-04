‘Sampaoli wil Oranje graag doen en dat is natuurlijk geweldig nieuws’

Nadat bondscoach Danny Blind vorige week de laan uit werd gestuurd, zijn de speculaties over zijn opvolging in alle hevigheid losgebarsten. Als het aan Hugo Borst ligt, wordt Jorge Sampaoli de nieuwe bondscoach van Oranje. Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat men bij de KNVB niet moet twijfelen om deze buitenkans te verzilveren.

“Toen zaterdag de Argentijn Jorge Sampaoli zei heel graag Oranje te willen coachen geloofde eerst bijna niemand dat. Het was 1 april”, schrijft Borst. “De man die Jorge Sampaoli had gevraagd of hij interesse had is Leo Verheul en die schreef niet alleen de hilarische autobiografische roman De kunst van het mislukken, Leo interviewde ooit onder anderen César Luis Menotti, Romário en Diego Maradona.”

“Enfin, het klopt dus. Sampaoli, de coach van Sevilla dat heerlijk voetbal speelt en gedeeld derde staat in de Primera División, wil Oranje graag doen. Dat is natuurlijk geweldig nieuws, want deze man won in 2015 met Chili de Copa América met eigenwijs, aanvallend voetbal, uitgevoerd door heel erg fitte spelers”, gaat de columnist verder. “Bij de KNVB hebben ze Sampaoli's telefoonnummer nu ook. En nu? De KNVB is zo gedesorganiseerd dat niemand de telefoon pakt om deze buitenkans te verzilveren. Jij zou toch bellen? Nee, ik dacht dat jij dat zou doen.”