Van Gaal: ‘Als de KNVB mij dat vraagt, zal ik daar antwoord op geven’

Louis van Gaal wordt door velen gezien als geschikte kandidaat om de ontslagen Danny Blind op te volgen als bondscoach van Oranje. De KNVB gaat volgens diverse bronnen in gesprek met de clubloze trainer, maar het lijkt erop dat Van Gaal een andere hoge functie binnen de voetbalbond aangeboden zal krijgen. Of hij voor de derde keer aan de slag wil als keuzeheer van het Nederlands elftal, laat Van Gaal in het midden.

De KNVB wil Van Gaal naar verluidt aantrekken als directievoorzitter. Dat noemt hij echter voorbarig. "Dat is een onderdeel van de structuur van de organisatie, maar er moet eerst een bondscoach worden gevonden", tekent De Telegraaf op uit de mond van de ex-trainer van onder meer Ajax en Barcelona. Of hij weer langs het veld wil staan bij Oranje? "Als de KNVB mij dat vraagt, zal ik daar antwoord op geven.”

Van Gaal neemt het tot slot nog op voor Blind, die op straat werd gezet na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. "Hij heeft wel enige schuld maar de spelers het meest, alleen die worden nooit genoemd.”