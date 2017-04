‘Dan is er maar één team dat kampioen kan worden en dat zijn wij’

Hakim Ziyech was zondagmiddag een van de uitblinkers aan de kant van Ajax tegen Feyenoord (2-1). De aanvallende middenvelder strooide met passjes en leverde de assist op de 2-0 van David Neres. Ziyech hoopt dat de overwinning op Feyenoord het startschot is geweest voor een sterke slotfase van de competitie, waarin de Rotterdammers volgens hem nog in te halen zijn.

Ziyech heeft er nog alle vertrouwen in dat Ajax dit seizoen kampioen wordt, zo laat hij optekenen in De Telegraaf. “Als wij zo voetballen, is er maar één team dat kampioen kan worden. En dat zijn wij”, aldus de Marokkaans international. “We hebben een mentale tik gegeven. Of die gaat doorwerken? Dat denk ik wel. Het gaat tussen de oortjes zitten.”

Ajax moest het zondag doen zonder Amin Younes, die werd vervangen door Just Kluivert. De talentvolle buitenspeler maakte indruk en werd uitgeroepen tot Ajacied van de wedstrijd. “Justin is een heel brutale jongen en daar geniet ik wel van. Ik weet dat hij de bal graag in de voeten óf diep wil. Ik ben iemand die daarvan houdt en weet hem inderdaad wel makkelijk te vinden. Met Amin Younes is het anders spelen, ja. Maar ook David Neres en Bertrand Traoré waren heel sterk voorin”, aldus Ziyech.