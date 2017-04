‘Op deze manier heb je weinig aan Kuyt, dan kan hij er beter mee stoppen’

Feyenoord gaf zondag niet thuis in De Klassieker tegen Ajax. De koploper van de Eredivisie ging met 2-1 onderuit en zit de titelconcurrent dichterbij komen. Oud-international Jan Peters vond dat een groot deel van de ploeg van Feyenoord ondermaats speelde. Met name Dirk Kuyt en Steven Berghuis moeten het ontgelden.

Kuyt speelde negentig minuten, maar kwam in het hele spelbeeld weinig voor. “Hij stond tegenover Joël Veltman, de zwakste man bij Ajax. Maar op deze manier heb je weinig aan hem. Dan kan hij er beter mee stoppen”, aldus Peters in De Telegraaf. “Kuyt kan wellicht in een andere rol van waarde zijn, maar op deze manier levert hij geen enkele bijdrage.”

Steven Berghuis speelde eveneens geen sterke wedstrijd. Hij kwam op de rechterflank Daley Sinkgraven amper voorbij en maakte volgens Peters veel domme overtredingen. “Hij raakte geïrriteerd en ontsnapte in de slotfase aan een tweede gele kaart. Dan kunnen ze zeggen dat hij hard werkt, maar een paard werkt ook hard.”