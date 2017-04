‘Kuipers had Ajax in de eerste minuut nooit een vrije trap mogen geven'

In de strijd om het kampioenschap heeft Feyenoord zondag schade opgelopen tegen Ajax. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ging met 1-2 onderuit. Anders dan de uitslag doet vermoeden, had Feyenoord weinig in te brengen in de Amsterdam ArenA. Willem van Hanegem zag waar het aan ontbrak bij de koploper. “Feyenoord heeft zich door Ajax laten afbluffen”, aldus De Kromme.

Ajax won dankzij doelpunten van Lasse Schöne en David Neres. Volgens Van Hanegem ‘kleunden de Ajacieden erin’ en liet Feyenoord dat na. “En ondertussen liet scheidsrechter Kuipers zich beïnvloeden door de sfeer in de Arena. Hij had Ajax in de eerste minuut nooit een vrije trap mogen geven, op zo'n kansrijke positie nog wel”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Het was namelijk helemaal geen overtreding. De 1-0 van Ajax was dus een presentje van de scheidsrechter, die ook de verdere wedstrijd in het nadeel van Feyenoord floot, onder meer bij het geven van kaarten. Ja, mensen zullen nu zeggen dat ik voor Feyenoord ben. Klopt, dat ben ik, maar ik ben ook eerlijk en na zo'n nederlaag ben ik echt niet in de ban van de treurnis.”

Van Hanegem was niet alleen teleurgesteld in de arbitrage, hij vind dat de spelers van Feyenoord zich de kaas van het brood lieten eten. “Dat viel me tegen. Als je niet goed speelt, is er nog iets anders wat je kunt doen: hard werken. Dat gebeurde niet. Natuurlijk had Feyenoord pech dat Jørgensen al zo snel met een blessure naar de kant moest, maar bij andere spelers had ik toch echt het idee dat ze niet door hadden dat de wedstrijd al was begonnen. Terwijl we op tv toch de hele week werden doodgegooid met filmpjes over een héél belangrijke wedstrijd.”