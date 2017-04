KNVB staat open voor verzoek Ajax: ‘Dat is altijd bespreekbaar’

De wedstrijd tussen PSV en Ajax wordt mogelijk verplaatst op verzoek van de Amsterdamse club. Trainer Peter Bosz gaf afgelopen vrijdag aan dat hij het duel graag op maandagavond afgewerkt ziet worden, daar Ajax op donderdag nog in actie komt in de Europa League. De KNVB staat niet onwelwillend tegenover een verplaatsting van de topper in Eindhoven.

“Wat ons betreft is dat altijd bespreekbaar. Alleen zijn daar meerdere partijen bij betrokken”, laat de voetbalbond weten aan De Telegraaf. “Ook PSV, de lokale overheid van Eindhoven en de zendgemachtigde hebben daar een stem in. Als tot zoiets wordt besloten, dan moet dat in goed overleg met alle partijen gebeuren. Er is in eerste instantie natuurlijk een planning neergelegd waarmee alle betrokkenen hebben ingestemd. Overigens hebben we tot op heden van Ajax geen verzoek binnengekregen voor een verplaatsing van PSV-Ajax.”

Ajax diende eerder dit seizoen al een verzoek in bij de KNVB om de competitiewedstrijd tegen NEC van aanstaande zaterdag te verplaatsen naar zondag. Dat is afgewezen. “Als je in zo’n drukke fase zit en hopelijk nog veel punten voor Nederland haalt, hoop je qua rust te worden geholpen. Daar moet je flexibel in zijn. PSV-Ajax naar de maandag zou ideaal zijn”, aldus Bosz. Volgende week donderdag neemt Ajax het op eigen veld op tegen Schalke 04 in de Europa League.