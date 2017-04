‘Bayern scout Karsdorp, Feyenoord gaat voor hoofdprijs’

Rick Karsdorp staat in serieuze belangstelling van Bayern München. De Duitse grootmacht zat ook zondag tijdens De Klassieker weer op de tribune voor de rechtsback van Feyenoord. Karsdorp is volgens De Telegraaf een belangrijke kandidaat om Philipp Lahm op te volgen in München. De blessure die Karsdorp zondagmiddag opliep, komt met oog op een eventuele transfer dan ook zeer ongelegen..

Volgens de ochtendkrant volgt Bayern Karsdorp al maandenlang en zit het wekelijks in alle stilte op de tribune voor de Oranje-international bij wedstrijden in de Eredivisie en Europa League. In de topper tegen PSV maakte Karsdorp indruk op de scouts van de Duitse topclub met zijn aanvallende spel.

Feyenoord kan de hoofdprijs vragen voor de 22-jarige rechtsback. Technisch directeur Martin van Geel besloot anderhalf jaar geleden nog het in 2018 aflopende contract van Karsdorp te verlengen tot medio 2020. Volgens De Telegraaf kunnen de Rotterdammers een transfersom van meer dan twintig miljoen euro bedingen.

Wanneer Karsdorp oren heeft naar een transfer naar Bayern, dan is het voor hem te hopen dat hij genoeg indruk heeft kunnen maken gedurende de afgelopen maanden. De kans dat hij dit seizoen nog in actie komt is niet groot. Zondagmiddag raakte hij geblesseerd aan zijn knie en verliet hij de Amsterdam ArenA op krukken. Er wrodt gevreesd voor een scheur in zijn buitenste knieband. Maandag volgt de uitslag van de scan.