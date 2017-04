‘Die bijdehandjes horen bij Ajax, dan lopen ze met de borst vooruit'

Justin Kluivert heeft met zijn spel in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord zondag veel indruk gemaakt op Ruud Gullit. Ook Bertrand Traoré viel de oud-international in positieve zin op. De beste man van het veld was volgens Gullit Hakim Ziyech, die de assist leverde op de 0-2 van David Neres.

Feyenoord beleefde een moeizame middag in Amsterdam en kwam er niet aan te pas. "Ik vond het verschil op technisch gebied zo groot", zei Gullit zondagavond bij Rondo op Ziggo Sport. "Ze bleven gas geven en het was heel erg leuk om naar te kijken. Zelfs Traoré speelde heel erg goed. Het was gewoon heel erg indrukwekkend wat Ajax liet zien.”

Gullit was onder de indruk van Ajax, dat met bravoure speelde. "Al die bijdehandjes horen bij Ajax, als het goed gaat lopen dan lopen ze met de borst vooruit. Ik vond Kluivert erg goed, maar Ziyech was de beste man van het veld. Wat Kluivert dan weer heel goed deed was zijn aanname. Hij nam hem eigenlijk niet aan, maar tikte de bal constant meteen naar binnen. Daardoor was de verdediger constant te laat." Ondanks de nederlaag blijft Feyenoord koploper in de Eredivisie. Het gat met Ajax is drie punten.