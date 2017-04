Balotelli eist met doelpunt en assist hoofdrol op tegen Bordeaux

OGC Nice heeft drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Girondins Bordeaux. Voor eigen publiek was de ploeg van trainer Lucien Favre met 2-1 te sterk voor de bezoekers. Mario Balotelli was met een gescoorde strafschop en een assist weer eens belangrijk voor de nummer drie van de Ligue 1.

Bordeaux, de nummer zes op de ranglijst, kende een droomstart in de Allianz Riviera. Al na negen minuten werd de stand op 0-1 gebracht door Gaëtan Laborde. Nog binnen het halfuur wist Nice de achterstand om te buigen in een voorsprong. Vijf minuten na de openingstreffer mocht Balotelli aanleggen vanaf elf meter, nadat Jérémy Toulalan de fout in ging in het strafschopgebied. De Italiaanse topschutter faalde niet en schoot de 1-1 tegen de touwen.

Balotelli stond na 27 minuten spelen met een assist aan de basis van de 2-1. Hij bediende Valentin Eysseric, die het thuispubliek opnieuw liet juichen. Na rust zette Bordeaux aan en hoopte het nog op de 2-2, maar Nice hield stand en blijft door de overwinning in het spoor van koploper AS Monaco. Het gat met de lijstaanvoerder bedraagt vier punten.