Juventus moet genoegen nemen met gelijkspel in Napels

De topper in de Serie A tussen Napoli en Juventus is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De Napolitanen wisten terug te komen van een vroege achterstand, maar kwamen niet verder dan een gelijkspel tegen de koploper van de Italiaanse competitie. Door het puntverlies bedraagt de voorsprong van Juventus nog zes punten op naaste achtervolger AS Roma.

Al snel kwam Juventus op een 0-1 voorsprong. Na een combinatie met Miralem Pjanic kwam Sami Khedira vrij in het strafschopgebied. De Duitse middenvelder maakte vrij voor Napoli-doelman Rafael geen fout en schoot Juventus al na zeven minuten spelen op voorsprong.

Napoli had 83 minuten voor de inhaalrace, die pas in de tweede helft serieus gestalte kreeg. José Callejón leek gelijk te maken, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Na een combinatie met Dries Mertens dook Marek Hamsík even later vrij op voor Gianluigi Buffon. De Slowaakse middenvelder schoot de bal hoog en hard in het doel, waardoor Napoli op gelijke hoogte kwam.

Napoli heeft nu nog tien punten achterstand op koploper Juventus. AS Roma won eerder dit weekend met 2-0 van Empoli en heeft nu nog zes punten achterstand op de regerend kampioen. Napoli en Juventus ontmoeten elkaar komende woensdag opnieuw, in de return van de halve finale van de Coppa Italia. De eerste wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door Juventus.