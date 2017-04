Nouri euforisch: ‘Iedereen leefde mee, we wilden bijna het veld op rennen’

Door een 2-1 overwinning op Feyenoord heeft Ajax het kampioenschap weer vol in zicht. De achterstand van de Amsterdammers is geslonken tot drie punten. Abdelhak Nouri kwam als invaller in het veld en zegt dat men een team kon zien dat kampioen wil worden.

“Je zag het bij iedereen. Het brandde van binnen. Zelfs op de bank was het sfeertje zo goed. Iedereen leefde mee, we wilden bijna het veld op rennen. Het was gewoon heerlijk”, zegt Nouri tegenover Ziggo Sport. “Wij hebben dit ook, want meestal zeggen ze over Feyenoord dat het een team is. Maar vandaag zag je toch echt dat wij een team zijn dat kampioen wil worden.”

“Ik zei al tegen die gasten: gewoon schieten op doel. Voor de wedstrijd had ik Lasse al getriggerd van: tijd voor een goaltje. Het is fantastisch voor de wedstrijd dat hij hem na één minuut zo binnen schiet”, stelt Nick Viergever. “Het was een beetje als Kopenhagen-thuis. Die spirit, die felheid, publiek er vol achter. Dat moet ook, Feyenoord ging ook vol de duels in. Maar wij kwamen er steeds als winnaar uit.”