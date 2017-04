Schöne: ‘Laten we hopen dat dit een flinke tik voor Feyenoord was’

Na amper een minuut spelen zorgde Lasse Schöne voor de openingstreffer in de Klassieker. Uiteindelijk won Ajax met 2-1 van Feyenoord en dat stelde de Deense middenvelder zeer tevreden. Schöne hoopt dat de zege een flinke tik betekent voor de Rotterdammers in de titelstrijd.

“Wij waren zeker de eerste helft heer en meester. Feyenoord kreeg van ons geen mogelijkheid om te voetballen”, zegt Schöne in gesprek met de NOS. "Als we iets beter voor de goal waren, hadden wij nog meer doelpunten gemaakt. Die laatste twee minuten was het billenknijpen, maar deze overwinning is dik en dik verdiend. Het lag aan ons dat Feyenoord geen kans kreeg om te voetballen.”

“Wij gaven hen geen moment rust, we zaten er bovenop”, vervolgt de middenvelder van Ajax. “Alle tweede ballen waren voor ons. We hebben weinig weggeven en zelf genoeg kansen gehad. Laten we hopen dat dit een flinke tik voor Feyenoord was.”